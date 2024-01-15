В России заявили о гибели более 10 летчиков самолета А-50

По его данным, самолет-радар, стоимость которого оценивается в $500 млн, был уничтожен вместе c 11 или 12 военными.

Не менее 10 российских летчиков погибли в подбитом в воскресенье самолете-разведчике А50, утверждает провоенный Z-канал Fightbomber.

Под удар над Азовским морем попали три самолета российской авиации, и, как утверждает Fightbomber, огонь был открыт российской ПВО: «Самым страшным и самым опасным врагом для ВКС стало наше ПВО. Оно всегда бьет в спину. От него невозможно защититься…».

Минобороны РФ не комментировало инцидент. В Кремле также отказались давать комментарии о сбитии Ил-22 и самолета-радара А50, сославшись на отсутствие данных.

Главком ВСУ Валерий Залужный накануне объявил ВВС Украины благодарность «за прекрасно спланированную и проведенную операцию» по уничтожению воздушного командного пункта Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.