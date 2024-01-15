МИД Азербайджана: Фарида Сафарли приговорили к 2,5 годам

В заявлениях МИД от 9 марта, 2 июня и 2 августа, со времени поступления информации о Фариде Сафарли во внешнеполитическое ведомство, МИД и генеральное консульство Азербайджана в Тебризе вели работу с целью выяснения его судьбы и состояния здоровья, разъяснения вопроса со стороны Ирана, защиты его судебно-процессуальных прав, а также обеспечения адвокатом, заявил Гаджизаде.

Во время судебного заседания 19 июля 2023 года выдвинутое против Ф.Сафарли обвинение в «шпионаже» было заменено на обвинение в «намерении шпионить». На следующем этапе решением суда был вынесен приговор о его аресте на два с половиной года.

Правительство Азербайджанской Республики продолжает принимать необходимые меры по защите прав и интересов Фарида Сафарли.

Напомним, гражданин Азербайджана Фарид Сафарли, пропавший без вести после отъезда из Германии в Иран 20 февраля 2023 года, был арестован в ИРИ по обвинению в шпионаже.