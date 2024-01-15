Нефтяной гигант остановил перевозки по Красному морю

Британская нефтегазовая компания Shell приняла решение о приостановке всех перевозок через Красное море на неопределенный срок. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, в прошлом месяце зафрахтованный Shell танкер был атакован с помощью беспилотника и подвергся преследованию хуситов в Красном море. На прошлой неделе компания решила прекратить все транзитные перевозки из опасений, что последующие нападения могут привести к масштабному разливу нефти в регионе и поставить под угрозу безопасность экипажей судов.

Shell отказалась от комментариев для газеты.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское проиранское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.