«Они же отказались от переговоров. Напомню, в Стамбуле обо всем договорились… Мы же договорились обо всем. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ лежит», - заявил Путин. «Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: «Да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности». Ну, придурки, нет?!» - сказал российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о переговорах между Украиной и Россией, которые прошли в Стамбуле в марте 2022 года, назвав «придурками» украинскую сторону, которая отказалась якобы под давлением Лондона от договоренностей с Москвой. Его слова приводит ТАСС.

Путин утверждает, что российской стороне говорили, что «надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем»: «Надо войска отвести от Киева. Отвели - через день, они выбросили в помойку все договоренности».

Президент РФ уверяет, что войну можно было бы закончить еще полтора года назад: «Ну, это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, и для всего мира это очевидно».

По словам Путина, в зоне «СВО» инициатива якобы у российских военнослужащих: «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается… украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар».

Говоря о «сорванных» переговорах с Украиной, президент РФ заметил, что это «попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года».

«Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги в Украине, это понимают, и западные элиты понимают. Все понимают», - считает Путин.

По словам Путина, Формула мира, о которой говорят на Западе и в Украине, - это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией: «"Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Ну не хотят, не надо».