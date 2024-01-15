Путин о войне с Украиной: «Придурки, давно бы все закончилось» обновлено 20:28
Президент РФ Владимир Путин рассказал о переговорах между Украиной и Россией, которые прошли в Стамбуле в марте 2022 года, назвав «придурками» украинскую сторону, которая отказалась якобы под давлением Лондона от договоренностей с Москвой. Его слова приводит ТАСС.
«Они же отказались от переговоров. Напомню, в Стамбуле обо всем договорились… Мы же договорились обо всем. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ лежит», - заявил Путин. «Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: «Да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности». Ну, придурки, нет?!» - сказал российский лидер.
Путин утверждает, что российской стороне говорили, что «надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем»: «Надо войска отвести от Киева. Отвели - через день, они выбросили в помойку все договоренности».
Президент РФ уверяет, что войну можно было бы закончить еще полтора года назад: «Ну, это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, и для всего мира это очевидно».
По словам Путина, в зоне «СВО» инициатива якобы у российских военнослужащих: «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается… украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар».
Говоря о «сорванных» переговорах с Украиной, президент РФ заметил, что это «попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года».
«Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги в Украине, это понимают, и западные элиты понимают. Все понимают», - считает Путин.
По словам Путина, Формула мира, о которой говорят на Западе и в Украине, - это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией: «"Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Ну не хотят, не надо».
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Украина «провалила свое контрнаступление», и если политика нынешних властей страны будет продолжаться, «украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
При этом он заявил, что на «украинскую самостийность» никто никогда не покушался. По его мнению, «жителям Украины закомпостировали мозги».
По словам Путина, Формула мира президента Украины Владимира Зеленского, которую обсуждают в Киеве, фактически запрещает контакты с Россией.
«Придурки, давно бы все закончилось», — прокомментировал Путин отказ Украины от переговоров.