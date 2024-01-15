Американцы захватили иранское оружие

ВМС США осуществили успешный перехват судна с контрабандой иранского оружия, которое предназначалось для йеменских мятежников-хуситов, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

«Предварительный анализ показал, что такое же оружие использовали хуситы для нападений на ни в чем не повинных моряков на грузовых судах, следовавших через Красное море», - говорится в заявлении CENTCOM.

Операция прошла в минувший четверг в Аравийском море. На борт судна при поддержке вертолетов и БПЛА высадились спецназовцы ВМС США SEAL, которые стартовали с экспедиционной мобильной базы USS Lewis B. Puller. При этом, по версии американской стороны, во время абордажа одного из бойцов смыло высокой волной, а второй спецназовец попытался вытащить его из воды. Оба пропали без вести.

На борту служащие SEAL обнаружили детали для крылатых и баллистических ракет, включая двигатели и устройства наведения, а также боеголовки и элементы систем ПВО. 14 членов экипажа задержали, а судно затем затопили.

Хуситы не признали, что груз предназначался им, а постпредство Ирана при ООН не ответило на просьбу прокомментировать происшествие.

AP напоминает, что резолюции ООН запрещают поставки вооружений хуситам. Однако военные США ранее неоднократно перехватывали грузы вооружений, перевозившиеся по морю.