Взлетели акции связанных с Трампом компаний

На торгах 16 января акции SPAC-компании Digital World Acquisition (DWAC) подскочили на NASDAQ на 15,3%, до $19,97. Бумаги небольшой IT-компании Phunware, которая занималась разработкой приложения Трампа для его президентской кампании в 2020 году, взлетели на NASDAQ на 268,9%, до $0,28. Котировки видеохостинга Rumble, который сотрудничает с медиагруппой Трампа, подорожали на 17,69%, до $3,99.

На рынке стали скупать бумаги после первой победы Трампа в этой президентской гонке. 15 января на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова политик получил большинство голосов, при том что его соперники — губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли — набрали более чем в два раза меньше голосов. Решительная победа Трампа в Айове укрепила его статус в качестве потенциального кандидата от Республиканской партии на грядущих президентских выборах.

SPAC-компания Digital World Acquisition объявила о планах провести слияние с Trump Media & Technology Group еще в октябре 2021 года, однако впоследствии сделку, которая позволила бы медиакомпании Трампа выйти на биржу, несколько раз откладывали. Но в прошлом месяце Digital World Acquisition заявила, что все-таки ожидает закрытия сделки в первом квартале 2024 года.