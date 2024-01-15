«Пропутинский прокси» пригрозил: «Славяне объединятся и сровняют с землей Европу»

В ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге во время обсуждения ситуации в Украине представитель Словакии Мирослав Радаковский пригрозил «объединением славян» против стран Западной Европы, которые, по его словам, поддерживают войну поставками оружия.

«Если вы не прекратите поставки оружия Украине и убийства славян, то мы, славяне, объединимся, как братья, а я верю, что мы объединимся и сравняем Западную Европу с землей. Уверен, никто здесь этого не желает», - цитируют российские СМИ Радаковского.

Он добавил, что война в Украине якобы спровоцирована и поддерживается Вашингтоном, а Евросоюз превратился в «послушного вассала» США.

По мнению Радаковского, необходимо остановить войну и начать мирные переговоры, но без участия американцев.

В ответ некоторые депутаты призвали коллегу замолчать, назвав его «пропутинским прокси».

А премьер Словакии Роберт Фицо призвал задуматься о смысле тех €50 млрд, которые Евросоюз намерен дать Киеву в течение четырех лет. Свое мнение он выразил на пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, пишет Magyar Narancs.

Он заявил, что славянин, и ему «больно, что славяне убивают друг друга»..

Словакия после победы Фицо и его сторонников на парламентских выборах осенью 2023 года выступает против поставок оружия Украине и ее вступления в Евросоюз. Премьер подчеркивал, что Словакия сама испытывает серьезные проблемы, поэтому ей не до поддержки Киева.