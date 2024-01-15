Новый удар по йеменским хуситам нанесли США

Американские силы нанесли удар по территории Йемена, контролируемой проиранским движением хуситов «Ансар Аллах», для уничтожения противокорабельных баллистических ракет. Об этом сообщили Reuters два американских чиновника.

Официальные лица США, выступая на условиях анонимности, заявили, что сегодняшний удар был нацелен на четыре противокорабельные ракеты. «Американские военные во вторник нанесли новый удар в Йемене по противокорабельным баллистическим ракетам в контролируемой хуситами части страны», — говорится в сообщении агентства.

Между тем Евросоюз через месяц хочет направить военные корабли в Красное море, где хуситы обстреливают торговые суда. Об этом также сообщает Reuters со ссылкой на источники. Создание военно-морской миссии будет завершено не позднее 19 февраля. Она будет работать в координации с другими странами, тоже осуществляющими защиту торговых судов от участившихся нападений йеменских хуситов.