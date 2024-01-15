В Баку в жилом доме рухнул лифт: есть пострадавшие

Во вторник 16 января, около 18:13, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из-за аварии в лифте в доме по адресу: проспект Гянджа, 2980/81.

В TƏBIB сообщили, что по указанному адресу прибыли три бригады скорой помощи. Было установлено, что пострадали 4 человека: двое взрослых (мужчина и женщина) и ребенок были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, еще один ребенок госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.