Теперь Иран ударил по Пакистану

Детали о причинах и последствиях этой атаки пока не известны, нет и официальных заявлений от правительств Ирана и Пакистана о случившемся. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

Напомним, в ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции Ирана ударил баллистическими ракетами по нескольким целям в Ираке и Сирии. По утверждениям иранских сил, нападению подвергся «израильский шпионский центр» около города Эрбиль — столицы курдского автономного региона на севере Ирака, а также цели в Сирии, связанные с «Исламским государством». В этом районе находится консульство США и жилые районы. Власти курдского региона Ирака сообщили, что в результате иранских ударов были убиты по меньшей мере четыре мирных жителя, шестеро получили ранения. Премьер-министр региона Масрур Барзани назвал ракетный удар по Эрбилю «преступлением против курдского народа». В числе убитых известный курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и несколько членов его семьи. В его дом попала по меньшей мере одна ракета. Reuters пишет, что Дизайи был близок к правящему в регионе клану Барзани и занимался масштабными девелоперскими проектами в курдской части Ирака. По данным Reuters, другая ракета попала в дом высокопоставленного офицера курдской разведки, еще одна — в курдский разведывательный центр.

КСИР же заявил об уничтожении «шпионских центров и сборищ антииранских террористических групп в регионе». Согласно заявлению КСИР, ракетный удар был нанесен по штабу израильской спецслужбы «Моссад» в курдском регионе Ирака. Независимого подтверждения этих утверждений нет.