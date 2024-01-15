Реакция Москвы на предложение Пашиняна заключить военное соглашение с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с новым предложением. Он призвал подписать соглашение о контроле над вооружениями между Азербайджаном и Арменией.
«Для обеспечения безопасности мы предлагали зеркально отвести войска от границ, закрепленных Алма-Атинской декларацией, чтобы нейтрализовать угрозу столкновений. Азербайджан отказался. Предлагали демилитаризовать приграничные регионы, Азербайджан также отказывается. Сейчас могу предложить следующее - давайте подпишем соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Это, конечно, что-то новое», — сказал Пашинян на заседании инициативной группы возглавляемой им партии «Гражданский договор».
По его словам, этим документом Армения и Азербайджан получат возможность взаимно контролировать выполнение соглашений по вооружениям.
Пашинян сделал это предложение в ответ на предупреждения Баку о том, что вооружение Армении Францией и Индией может привести к новой войне в регионе.
На днях президент Ильхам Алиев заявил в интервью азербайджанским телеканалам в связи с поставкой Францией вооружения в Армению. По словам главы азербайджанского государства, если Азербайджан снова почувствует какие-либо реальные угрозы своей территориальной целостности, то без колебаний предпримет военные решения для устранения этих угроз.
Премьер-министр Армении, видимо, решил выдвинуть контрпредложение о совместном контроле над вооружением, дабы заверить Баку в том, что вооружение направлено на оборонные цели. Азербайджан на такое предложение никак не ответил.
Однако Москва резко отреагировала на предложение премьер-министра Армении и призвала его «выстроить правильные отношения» с Россией вместо того, чтобы «выдвигать различные неадекватные предложения».
Бывший российский сенатор Франц Клинцевич счёл инициативу Пашиняна «неадекватной», поскольку азербайджанская сторона превосходит Армению по своим возможностям и уж точно не заинтересована в раскрытии Еревану всей информации.
Что касается Армении, то она, по мнению эксперта, «сама нанесла удар по отношениям с Россией, поставив под угрозу свой суверенитет». Но, по его словам, «исправить ситуацию всё ещё можно».
«Единственное спасение Армении — это правильные взаимоотношения с Россией, дружеские. Только опора на Россию может помочь Армении выжить», — сказал Клинцевич в интервью Alpha News.
По словам российского политика, если руководство Армении сделает ставку на «дядю Сэма», то «в конечном счeте всe потеряет».
«Ведь американцы уже много кого бросили. Бросят и Армению, когда это будет отвечать их интересам», — считает он.