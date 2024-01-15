Реакция Москвы на предложение Пашиняна заключить военное соглашение с Азербайджаном

Отдел информации 21:53

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с новым предложением. Он призвал подписать соглашение о контроле над вооружениями между Азербайджаном и Арменией. «Для обеспечения безопасности мы предлагали зеркально отвести войска от границ, закрепленных Алма-Атинской декларацией, чтобы нейтрализовать угрозу столкновений. Азербайджан отказался. Предлагали демилитаризовать приграничные регионы, Азербайджан также отказывается. Сейчас могу предложить следующее - давайте подпишем соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Это, конечно, что-то новое», — сказал Пашинян на заседании инициативной группы возглавляемой им партии «Гражданский договор».

По его словам, этим документом Армения и Азербайджан получат возможность взаимно контролировать выполнение соглашений по вооружениям. Пашинян сделал это предложение в ответ на предупреждения Баку о том, что вооружение Армении Францией и Индией может привести к новой войне в регионе. На днях президент Ильхам Алиев заявил в интервью азербайджанским телеканалам в связи с поставкой Францией вооружения в Армению. По словам главы азербайджанского государства, если Азербайджан снова почувствует какие-либо реальные угрозы своей территориальной целостности, то без колебаний предпримет военные решения для устранения этих угроз.

Премьер-министр Армении, видимо, решил выдвинуть контрпредложение о совместном контроле над вооружением, дабы заверить Баку в том, что вооружение направлено на оборонные цели. Азербайджан на такое предложение никак не ответил. Однако Москва резко отреагировала на предложение премьер-министра Армении и призвала его «выстроить правильные отношения» с Россией вместо того, чтобы «выдвигать различные неадекватные предложения». Бывший российский сенатор Франц Клинцевич счёл инициативу Пашиняна «неадекватной», поскольку азербайджанская сторона превосходит Армению по своим возможностям и уж точно не заинтересована в раскрытии Еревану всей информации.