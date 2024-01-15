Путин предупреждает страны Балтии?

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — отметил Путин, которого цитируют российские СМИ.

В Латвии и других странах Балтии русских людей «просто выбрасывают за кордон». Такое заявление президент России Владимир Путин сделал 16 января на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

13 января сообщалось что Латвия внесла в список нежелательных персон и выдворила из страны председателя Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества, гражданина России Бориса Каткова. Это произошло по инициативе Службы госбезопасности, которая представила Каткова на внесение в черный список нежелательных «за многолетнюю и систематическую деятельность в интересах России».

В декабре глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что Латвия принудительно выдворит из страны более тысячи граждан России, проживающих на территории республики. Ранее она признавала, что процесс выдворения будет «очень сложным и обременительным». Розе объяснила это тем, что люди, которых придется депортировать, проживают в стране «очень долгое время» и их высылка потребует от властей «довольно большой и кропотливой работы».

В Эстонии еще в сентябре заявили, что не примут россиян, которым грозит выселение из Латвии.