Первый турецкий астронавт отправляется в космос

Президент Реджеп Тайип Эрдоган пожелал успеха Альперу Гезеравджи, первому турецкому астронавту, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в рамках «первой пилотируемой космической миссии». Об этом информирует Anadolu.

Гезеравджи сообщил, что находится на карантине в Орландо, штат Флорида, где завтра вечером состоится первый пилотируемый космический полет.

«Вы станете первым турецким гражданином, совершившим космический полет. Вы действительно заставите нашу нацию испытать чувство гордости», - сказал президент Турции.