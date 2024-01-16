ВОЗ проанализировала динамику употребления табака, начиная с 2000 года. Если в 2000 году курил или употреблял табачные изделия каждый третий взрослый в мире, то в 2020-м этот показатель сократился до каждого пятого жителя планеты, говорится в докладе.

В последние годы число людей, потребляющих табак по всему миру, неуклонно снижается . Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном во вторник.

По данным ВОЗ, на данный момент 150 стран продолжают успешно сокращать потребление табака. Начиная с 2010 года количество курильщиков в Бразилии сократилось на 35%, Нидерланды находятся на пороге достижения целевого показателя в 30%.

Более 1,25 млрд взрослых людей по всему миру по-прежнему употребляют табачные изделия.

Несмотря на то, что уровень курения в большинстве стран снижается, ВОЗ предупредила, что смертность от табака будет оставаться высокой еще долгие годы. По статистике ВОЗ, в настоящее время от табака ежегодно умирает более восьми миллионов человек, включая 1,3 миллиона некурящих, ставших жертвами пассивного курения.

По данным ВОЗ, в настоящее время больше всего табачных изделий потребляют в Юго-Восточной Азии (26,5% населения). На втором месте — Европейский континент (25,3%). По подсчетам ВОЗ, к 2030 году Европа может стать лидером по употреблению табачных изделий в мире.

Уровень потребления табака среди женщин в европейском регионе более чем вдвое превышает среднемировой показатель и снижается гораздо медленнее, чем в других регионах, отметили в ВОЗ.