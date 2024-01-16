Бензема подал в суд на главу МВД Франции

Французский футболист клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с организацией «Братья-мусульмане». Об этом сообщает AFP.

В октябре 2023 года Дарманен в эфире телеканала CNEWS заявил, что Бензема «имеет, как всем известно, связи с «Братьями-мусульманами», реагируя на его запись в поддержку жителей сектора Газа. В офисе Дарманена заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают «медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого ислама» и идеологии «Братьев-мусульман», которая выражается в распространении исламских норм на различные сферы жизни, включая спорт.

Бензема 36 лет, он перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. Провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский «Реал», в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.