Израиль и ХАМАС достигли соглашения

Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

«Официальный представитель Министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари объявил об успехе посредничества Государства Катар в сотрудничестве с дружественной Французской Республикой в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС, которое предполагает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа, включая наиболее пострадавшие районы, в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в секторе Газа заложникам», - указано в документе, опубликованном в X (ранее Twitter).