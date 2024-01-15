Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, но пока без подробностей, что в результате ракетного удара по городу есть раненые.

«Удары по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работает на местах прилетов. Есть информация о раненых», — написал Терехов в своем телеграм-канале.

Ракетная угроза и тревога объявлены и в соседних Сумской и Полтавской областях.

Кроме того, в Запорожской области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой налета «шахедов».