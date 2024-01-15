Россия принялась за свое: Харьков под ракетными ударами. Есть раненые обновлено 00:15
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, но пока без подробностей, что в результате ракетного удара по городу есть раненые.
«Удары по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работает на местах прилетов. Есть информация о раненых», — написал Терехов в своем телеграм-канале.
Ракетная угроза и тревога объявлены и в соседних Сумской и Полтавской областях.
Кроме того, в Запорожской области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой налета «шахедов».
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Российская армия снова нанесла удар по Харькову, предположительно, ракетами из комплекса С-300.
О взрывах в Харькове сообщили украинские СМИ и новостные телеграм-каналы. Информации о последствиях пока нет.
За считанные минуты до этого Воздушные силы Украины объявили о ракетной угрозе и воздушной тревоге в Харькове и области. Сразу вслед за этим ракетная угроза и тревога были объявлены и в соседних Сумской и Полтавской областях.