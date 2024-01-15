Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:24

С середины прошлого года Россия начала строительство военно-морской базы недалеко от портового города Очамчир в сепаратистском регионе Абхазия. Аслан Бжания, «лидер» Абхазии, заявил на днях, что «строительство базы идет быстрыми темпами и ожидается, что объект будет частично введен в эксплуатацию уже в 2024 году». По мнению аналитиков, база в Очамчире нужна России для размещения частей Черноморского флота. Дело в том, что базирующийся в настоящий момент в Крыму Черноморский флот РФ несет серьезные потери в результате ударов, наносимых ракетами и БПЛА ВСУ. Потому и было принято решение переместить часть флота южнее Черного моря, то есть, как можно дальше от зоны боевых действий.

Следует отметить, что море у берегов Очамчира довольно мелкое и малопригодно для стоянки крупнотоннажных кораблей. Именно поэтому Россия занимается в настоящее время углублением морского дна в порту Очамчир и, одновременно, сооружает инфраструктуру, необходимую для функционирования крупной военно-морской базы. Базирующееся в Канаде аналитическое издание GeopoliticMonitor пишет в этой связи, что размещение Россией военно-морской базы в Абхазии может открыть новый фронт войны. И если Россия предпримет атаку по Украине с территории этой базы, то объектом ответного удара ВСУ, не исключено, может стать Грузия. По мнению издания, база ВМС в Очамчире даст России новые рычаги влияния, которые позволят держать под контролем не только экономическую деятельность в акватории Черного моря, но и косвенно проект реконструкции Анаклии - глубоководного порта на побережье Грузии, который является важным компонентом «Срединного коридора», обеспечивающего международный транспортный маршрут в обход России. Отметим, что строительство этого порта поддерживают США, которые видят в этом проекте возможность принципиально ослабить роль России в коммерческих операциях в Евразийском регионе. По неподтвержденной, но частично обоснованной версии, Кремль пытается наладить договоренность между Абхазией и Грузией, чтобы открыть железную дорогу, которая пересекает территорию Абхазии и соединяет Грузию с Россией. Если России удастся примирить в этом вопросе Тбилиси с Сухуми и восстановить железную дорогу через Абхазию, строительство порта Анаклия во многом утратит изначальный смысл.

По мнению близкого к Кремлю российского бизнесмена, конечная цель России сводится к созданию собственных торговых путей в регионе. Одним из них является железная дорога Иран-Азербайджан-Грузия-Абхазия-Россия. Как известно, Россия взялась профинансировать строительство железной дороги Решт-Астара, которая обеспечит прямое сообщение между Ираном и Азербайджаном. Таким образом, восстановление железной дороги через Абхазию будет означать дальнейшее усиление позиций России на Южном Кавказе. Аналитическое издание HarvardInternationalReview также проанализировало последствия создания Россией новой военно-морской базы на Южном Кавказе.