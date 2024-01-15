Евросоюз объявил о начале конфискации резервов России

В ЕС началась «техническая работа» по реализации предложения Еврокомиссии (ЕК) по использованию доходов от замороженных России в интересах Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем на пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

«Министры обсудили замороженные российские активы. Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — сказал он.

После вторжения России в Украину ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд, пишет РБК.

На Западе и в Киеве звучат призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В декабре прошлого года ЕК утвердила механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов для помощи Украине.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия уже готовится к юридическим процедурам, чтобы помешать попыткам США или ЕС конфисковать свои активы.