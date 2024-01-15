Еще один соперник Трампа покинул президентскую гонку

Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон объявил о прекращении своей президентской кампании, это заявление он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

«Моя позиция принципиального республиканца с опытом и слова правды о лидере гонки не сработали в Айове», — написал Хатчинсон, отметив, что в ходе своей кампании предупредил партию о «рисках 2024 года».

Накануне, 15 января, прошли собрания избирателей-республиканцев (кокусы) в штате Айова. Хатчинсон получил на них около 1% голосов (191 голос) и занял последнее место. Первое место на кокусах занял бывший президент Дональд Трамп (56 260 голосов, 51%), второе — Рон Десантис (23 420, 21%), третье — Никки Хейли (21 085, 19%), четвертое — Вивек Рамасвами (8449, 8%).

Рамасвами после подведения итогов покинул гонку. Аналитики полагают, что это поможет Трампу, так как Рамасвами оттягивал у него голоса сторонников теорий заговора, отмечает Washington Post.

Хатчинсону 73 года, он был одним из немногих кандидатов от республиканцев, открыто критиковавших Трампа и призывавших его выйти из предвыборной гонки в связи с многочисленными проблемами с законом. Хатчинсон предупреждал, что Трампа могут признать виновным во время республиканских праймериз, что ввергнет партию в хаос.