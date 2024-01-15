Азербайджан сквозь призму Давоса статья концептуальная

Александр Караваев, автор haqqin.az

Накануне стартовал очередной Всемирный экономический форум в Давосе. Какие проблемы выявили группы экспертов ВЭФ и что будут обсуждать?   

По словам организаторов, главной темой станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и в Украине. Со стороны США в работе форума участвуют госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Также на повестке конфликт в секторе Газа. Его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем. Турция отказалась принимать участие как в политической, так и в экономической программах форума, а потому позитивных результатов как по украинской тематике, так и по проблемам арабо-израильской войны ждать не приходится.

В ближайшие два года усилится конфронтация между "глобальными силами" и государствами, пытающимися вмешиваться в рыночные процессы

Уравновешенная повестка Баку    

Повестка дня азербайджанской делегации в Давосе сформирована вокруг вопросов "зеленного энергоперехода".  Участником состоявшейся вчера дискуссии COP29 (Рамочная конвенция ООН об изменении климата) был министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. 

Отмечу, что в преддверии Всемирного экономического форума в Баку состоялась встреча делегации Всемирного Банка и Министерства энергетики Азербайджана, на которой обсуждались вопросы развития партнерства в энергетической сфере и, в частности, текущее состояние и шаги по сотрудничеству с Всемирным Банком в вопросах укрепления мощностей возобновляемой энергии электросети для ее интеграции к 2027 году до уровня 2 ГВт. 

Накануне президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета по проведению в Баку в ноябре 2024 года очередной сессии COP29, а также встреч в рамках миссий партнеров Киотского протокола и очередной сессии встречи партнеров Парижского соглашения о климате.

Повестка дня азербайджанской делегации в Давосе сформирована вокруг вопросов "зеленного энергоперехода". Участником состоявшейся вчера дискуссии COP29 (Рамочная конвенция ООН об изменении климата) был министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров

Согласно распоряжению, председателем Оргкомитета назначен глава администрации президента Азербайджана Самир Нуриев. В состав комитета включены руководители различных министерств и ведомств Азербайджана. Концентрация внимания азербайджанского правительства на данном форуме закономерна, ведь все эти мероприятия высокого уровня столице Азербайджана предстоит принять в течении десяти ноябрьских дней, а в Давосе в ходе сессии по конвенции ООН об изменении климата, Микаил Джаббаров представит азербайджанскую программу.

Риски и угрозы: версия глобалистов  

Основной темой ВЭФ традиционно станет обсуждение текущей экономической ситуации в мире на фоне повсеместного повышения процентных ставок и роста долга. Заседание по этому вопросу организуют западные финансовые компании. Также состоится закрытая встреча руководителей Центробанков, в которой примут участие более 100 представителей ведущих регуляторов.

Для обсуждения международных проблем в Давос прибыли более 40 министров иностранных дел и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Будущему Европы посвящены специальные выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Трудно не отметить в этой связи, что с такими лидерами, как ветреный француз и железная леди-идеолог, будущее Евросоюза смотрится в довольно мрачных тонах.

Накануне Всемирного экономического форума были опубликованы тезисы из опроса экспертов-участников Давоса о глобальных рисках, которые сводятся в целом к нескольким постулатам.

Накануне президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета по проведению в Баку в ноябре 2024 года очередной сессии COP29. Самир Нуриев - председатель Оргкомитета

Постулат №1: Торговые войны станут "новой нормальностью" 

В ближайшие два года усилится конфронтация между "глобальными силами" и государствами, пытающимися вмешиваться в рыночные процессы. Видимо, речь идет о том, что такие страны, как Иран и Россия, выступившие против коллективного Запада, будут реже использовать рыночные механизмы для обхода санкций.

Во всяком случае, это уже видно по обходу ограничений в поставках нефти.  

Постулат №2: Центральную роль будет играть технологическая революция, которая позволит усилить контроль над критическими системами в инфраструктуре со стороны США   

В данном случае непонятно, почему только США? Очевидно ведь, что на территории Евразии уже происходит фрагментация интернета и цифровых технологий на два субблока - евроатлантический и китайский.

На фоне разговоров о необходимости сдерживания госдолг ведущих мировых держав постоянно растет

Постулат №3: Рост банковских ставок и высокий уровень госдолга затруднят правительствам борьбу с экономическими проблемами  

В данном тезисе все более или менее очевидно, и вряд ли могут быть другие мнения. Другое дело, что на фоне разговоров о необходимости сдерживания госдолг ведущих мировых держав постоянно растет (в сентябре 2020 года суммарно он вырос до 26,9 триллиона долларов, а 4 октября 2022 года валовой государственный долг Америки, впервые пробив исторический потолок, составив 31,12 триллиона долларов).

На этом фоне более чем позитивно смотрится пример Азербайджана, чей госдолг составил на 1 октября 2023 года 17 миллиардов 203,3 миллиона манатов, или 14,4 процента от прогнозируемого ВВП на 2023 год. При этом в доли внешних заимствований он сократился, а в доле внутренних несколько увеличился, что отражает тенденции наращивания внутренних заимствований в основной капитал компаний, включая инвестиции в строительство промышленных и жилых объектов.

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в 2023 году составили 20 миллиардов 296,6 миллиона манатов, что на 9,8 процента больше показателя 2022 года.

Более чем позитивно смотрится пример Азербайджана, чей госдолг составил на 1 октября 2023 года 17 миллиардов 203,3 миллиона манатов

Постулат №4: На смену глобализации придут "деглобализация" и "социально-экономический регресс"

В данном случае нужно учитывать, что, несмотря на тенденции сворачивания большой глобализации, можно, к примеру, посмотреть данные по торговле КНР, где в прошлом году отмечался спад в страны ЕС на 10,2 процента (в том числе в Германию на 13 процентов), а в США - на 13,1 процента. Большая часть этих потерь вызвана торговыми ограничениями, инициированным Западом и прежде всего Соединенными Штатами.

Следует учесть, что повышение тарифов и других ограничений на импорт из Китая масштабно применяются в США с 2018 года. Что же касается зоны евро, то здесь основным фактором снижения объемов ввоза из КНР, вероятно, стало ослабление внутреннего спроса, в том числе в промышленности (значения индикаторов PMI остаются в отрицательной зоне).

Еще одним фактором сокращения импорта из Китая мог оказаться перенос сборочных производств в такие страны, как Вьетнам и Мексика...

Тем не менее нужно учитывать, что, несмотря на депрессию в глобальной торговле по линии КНР-страны Запада, для государств региона СНГ/ЕАЭС ситуация выглядит как появление новых возможностей в организации макрорегионального торгово-экономического взаимодействия.

То, что выстраивается по линии тюркского объединения, можно интерпретировать как вариант глобализации на региональном уровне - автомобильная и текстильная промышленность, а также наращивание поставок сырья для металлургии...

Глобальную бедность не удастся победить еще как минимум 230 лет

Привычный набор кризисов: дефицит продовольствия, разрыв уровня доходов

Самая актуальная проблема, которую выявили эксперты ВЭФ – это рост стоимости жизни. Бедные больше других страдают от повышения цен на энергию и продовольствие, а нестабильным странам грозит коллапс госструктур. Что же касается продовольственного кризиса, то он может привести к голоду, войнам и массовым миграциям...

Характерно, что в докладе неправительственной организации Oxfam, подготовленном специально к форуму в Давосе, указано, что первый в мире триллионер может появиться уже через 10 лет, а вот глобальную бедность не удастся победить еще как минимум 230 лет.

К 2027 году число миллиардеров в мире увеличится на 44 процента. При этом в 2023 году миллиардеры стали на 34 процента богаче. И по сравнению с 2020 годом их совокупное состояние выросло на 3,3 триллиона долларов.

Таким образом, с 2020-го года пять богатейших людей мира более чем удвоили свое состояние (с 405 до 869 миллиардов долларов), тогда как пять миллиардов людей во всем мире стали еще беднее.

На этом фоне в Азербайджане, даже учитывая разрыв между самым богатым и наименее обеспеченным гражданином страны, правительству удается сохранять устойчивость по сравнению с общемировой пропастью, которая разрастается даже в странах "золотого миллиарда". 

На международной арене сотрудничество уступит место многочисленным конфликтам, войны станут "нормой"

По прогнозу экспертов, принимающих участие в работе ВЭФ, к концу нынешнего десятилетия обострится экологический кризис, а правительства и корпорации уже не смогут игнорировать коллапс экосистем.

В целом же человечество приближается к «точке невозврата». На международной арене сотрудничество уступит место многочисленным конфликтам, войны станут "нормой", а экономическая политика будет служить целям самообеспечения и независимости от геополитических конкурентов. Остановить этот губительный для цивилизации процесс можно будет только сообща.

Но с другой стороны, как свидетельствуют результаты опроса PwC, опубликованного в первый день работы ВЭФ за 2023 год, у руководителей мировых компаний укрепилась уверенность в состоянии мировой экономики. Более трети опрошенных CEO (38 процентов) оптимистично оценивают перспективы глобального экономического роста в течение ближайших 12 месяцев, в то время как год назад в это верили всего 18 процентов.

Во многом это обусловлено снижением уровня опасений относительно высокой инфляции. При этом снижения мирового ВВП ожидают 45 процентов опрошенных по сравнению с 73 процентами год назад. Сохранение прежней ситуации прогнозируют 16 процентов против восьми.

Таким образом, несмотря на вызовы и рост рисков, к ним постепенно привыкают как к "новой нормальности".