Александр Караваев, автор haqqin.az 00:48

Накануне стартовал очередной Всемирный экономический форум в Давосе. Какие проблемы выявили группы экспертов ВЭФ и что будут обсуждать? По словам организаторов, главной темой станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и в Украине. Со стороны США в работе форума участвуют госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Также на повестке конфликт в секторе Газа. Его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем. Турция отказалась принимать участие как в политической, так и в экономической программах форума, а потому позитивных результатов как по украинской тематике, так и по проблемам арабо-израильской войны ждать не приходится.

Уравновешенная повестка Баку Повестка дня азербайджанской делегации в Давосе сформирована вокруг вопросов "зеленного энергоперехода". Участником состоявшейся вчера дискуссии COP29 (Рамочная конвенция ООН об изменении климата) был министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Отмечу, что в преддверии Всемирного экономического форума в Баку состоялась встреча делегации Всемирного Банка и Министерства энергетики Азербайджана, на которой обсуждались вопросы развития партнерства в энергетической сфере и, в частности, текущее состояние и шаги по сотрудничеству с Всемирным Банком в вопросах укрепления мощностей возобновляемой энергии электросети для ее интеграции к 2027 году до уровня 2 ГВт. Накануне президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета по проведению в Баку в ноябре 2024 года очередной сессии COP29, а также встреч в рамках миссий партнеров Киотского протокола и очередной сессии встречи партнеров Парижского соглашения о климате.

Согласно распоряжению, председателем Оргкомитета назначен глава администрации президента Азербайджана Самир Нуриев. В состав комитета включены руководители различных министерств и ведомств Азербайджана. Концентрация внимания азербайджанского правительства на данном форуме закономерна, ведь все эти мероприятия высокого уровня столице Азербайджана предстоит принять в течении десяти ноябрьских дней, а в Давосе в ходе сессии по конвенции ООН об изменении климата, Микаил Джаббаров представит азербайджанскую программу. Риски и угрозы: версия глобалистов Основной темой ВЭФ традиционно станет обсуждение текущей экономической ситуации в мире на фоне повсеместного повышения процентных ставок и роста долга. Заседание по этому вопросу организуют западные финансовые компании. Также состоится закрытая встреча руководителей Центробанков, в которой примут участие более 100 представителей ведущих регуляторов. Для обсуждения международных проблем в Давос прибыли более 40 министров иностранных дел и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Будущему Европы посвящены специальные выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Трудно не отметить в этой связи, что с такими лидерами, как ветреный француз и железная леди-идеолог, будущее Евросоюза смотрится в довольно мрачных тонах. Накануне Всемирного экономического форума были опубликованы тезисы из опроса экспертов-участников Давоса о глобальных рисках, которые сводятся в целом к нескольким постулатам.

Постулат №1: Торговые войны станут "новой нормальностью" В ближайшие два года усилится конфронтация между "глобальными силами" и государствами, пытающимися вмешиваться в рыночные процессы. Видимо, речь идет о том, что такие страны, как Иран и Россия, выступившие против коллективного Запада, будут реже использовать рыночные механизмы для обхода санкций. Во всяком случае, это уже видно по обходу ограничений в поставках нефти. Постулат №2: Центральную роль будет играть технологическая революция, которая позволит усилить контроль над критическими системами в инфраструктуре со стороны США В данном случае непонятно, почему только США? Очевидно ведь, что на территории Евразии уже происходит фрагментация интернета и цифровых технологий на два субблока - евроатлантический и китайский.

Постулат №3: Рост банковских ставок и высокий уровень госдолга затруднят правительствам борьбу с экономическими проблемами В данном тезисе все более или менее очевидно, и вряд ли могут быть другие мнения. Другое дело, что на фоне разговоров о необходимости сдерживания госдолг ведущих мировых держав постоянно растет (в сентябре 2020 года суммарно он вырос до 26,9 триллиона долларов, а 4 октября 2022 года валовой государственный долг Америки, впервые пробив исторический потолок, составив 31,12 триллиона долларов). На этом фоне более чем позитивно смотрится пример Азербайджана, чей госдолг составил на 1 октября 2023 года 17 миллиардов 203,3 миллиона манатов, или 14,4 процента от прогнозируемого ВВП на 2023 год. При этом в доли внешних заимствований он сократился, а в доле внутренних несколько увеличился, что отражает тенденции наращивания внутренних заимствований в основной капитал компаний, включая инвестиции в строительство промышленных и жилых объектов. Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в 2023 году составили 20 миллиардов 296,6 миллиона манатов, что на 9,8 процента больше показателя 2022 года.

Постулат №4: На смену глобализации придут "деглобализация" и "социально-экономический регресс" В данном случае нужно учитывать, что, несмотря на тенденции сворачивания большой глобализации, можно, к примеру, посмотреть данные по торговле КНР, где в прошлом году отмечался спад в страны ЕС на 10,2 процента (в том числе в Германию на 13 процентов), а в США - на 13,1 процента. Большая часть этих потерь вызвана торговыми ограничениями, инициированным Западом и прежде всего Соединенными Штатами. Следует учесть, что повышение тарифов и других ограничений на импорт из Китая масштабно применяются в США с 2018 года. Что же касается зоны евро, то здесь основным фактором снижения объемов ввоза из КНР, вероятно, стало ослабление внутреннего спроса, в том числе в промышленности (значения индикаторов PMI остаются в отрицательной зоне). Еще одним фактором сокращения импорта из Китая мог оказаться перенос сборочных производств в такие страны, как Вьетнам и Мексика... Тем не менее нужно учитывать, что, несмотря на депрессию в глобальной торговле по линии КНР-страны Запада, для государств региона СНГ/ЕАЭС ситуация выглядит как появление новых возможностей в организации макрорегионального торгово-экономического взаимодействия. То, что выстраивается по линии тюркского объединения, можно интерпретировать как вариант глобализации на региональном уровне - автомобильная и текстильная промышленность, а также наращивание поставок сырья для металлургии...

Привычный набор кризисов: дефицит продовольствия, разрыв уровня доходов Самая актуальная проблема, которую выявили эксперты ВЭФ – это рост стоимости жизни. Бедные больше других страдают от повышения цен на энергию и продовольствие, а нестабильным странам грозит коллапс госструктур. Что же касается продовольственного кризиса, то он может привести к голоду, войнам и массовым миграциям... Характерно, что в докладе неправительственной организации Oxfam, подготовленном специально к форуму в Давосе, указано, что первый в мире триллионер может появиться уже через 10 лет, а вот глобальную бедность не удастся победить еще как минимум 230 лет. К 2027 году число миллиардеров в мире увеличится на 44 процента. При этом в 2023 году миллиардеры стали на 34 процента богаче. И по сравнению с 2020 годом их совокупное состояние выросло на 3,3 триллиона долларов. Таким образом, с 2020-го года пять богатейших людей мира более чем удвоили свое состояние (с 405 до 869 миллиардов долларов), тогда как пять миллиардов людей во всем мире стали еще беднее. На этом фоне в Азербайджане, даже учитывая разрыв между самым богатым и наименее обеспеченным гражданином страны, правительству удается сохранять устойчивость по сравнению с общемировой пропастью, которая разрастается даже в странах "золотого миллиарда".