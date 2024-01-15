За последние дни поступили сообщения о смерти двух азербайджанцев на войне в Украине. Оба воевали на стороне России.

В Бузулуке (Оренбургская область) проводили в последний путь участника «СВО» 37-летнего Амира Парвиз оглы Амирова. Как сообщил председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Оренбургской области Яшар Масимов, у погибшего были три дочери. Амиров посмертно получил Орден мужества. За время, проведенное на передовой, он также заработал несколько медалей.