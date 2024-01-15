Операция проходила в ночное время в условиях бурного морского волнения. Небольшое одномачтовое судно, которые в этих краях называются дау, было обнаружено с помощью вертолетов и дронов.

Нет, речь не о результатах ракетного обстрела американских объектов в Ираке, инцидент, о котором стало известно, произошел в пятницу 12 января. Военное командование США сообщило, что во время операции по досмотру неопознанного судна в Аравийском море у брегов Сомали пропали два бойцы элитного подразделения SEALS – «Морские котики».

Такие торговые суда нередко используются для контрабанды, в том числе оружия. Для высадки на его борт была отправлена команда. Когда один из «котиков» поднимался по лестнице на борт, он при сильной качке сорвался в море, за ним на выручку прыгнул его товарищ. Пока абордажная группа проводила проверку судна, другие пытались найти и оказать помощь спецназовцам, но высокие волны и ночная темнота затруднили поиск. Спустя несколько дней руководство признало, что парней так и не нашли. Их имена пока не называют.

При этом на самом судне были обнаружены боеголовки к баллистическим и крылатым ракетам иранского производства, системы двигательной установки и наведения, - все те компоненты, которые используются хуситами в их атаках на суда в Красном море в последние недели.

Экипаж захваченного судна, 14 человек, задержан, сам дау, признанный небезопасным, затоплен. Детальная информация об экипаже, его происхождении, их показания при допросах не разглашаются, но это первый перехват компонентов иранского баллистического оружия с 2019 года. Таким образом получило материальное подтверждение то, о чем все и без того знали: хуситы, объявившие войну международному судоходству, снабжаются и подстрекаются Ираном.

Американский спецназ действовал с мобильной экспедиционной базы Lewis B. Puller, специального корабля ВМФ США. Операция, которая называется на сленге VBSS (visit, board, search and seizure – навестить, подняться на борт, обыскать, захватить), считается весьма сложной и опасной, ее выполняют подготовленные подразделения. Проблемой могут являться как сложные погодные условия, так и вероятное вооруженное сопротивление при попытки подняться на борт. Было ли такое сопротивление в этот раз, не сообщается.

Пентагон не теряет надежды, что «морским котикам» удастся спастись, поскольку отсутствует самая главная опасность – возможность переохлаждения. В этих широтах морская вода достаточно теплая. А специальная подготовка и спасательные жилеты дают возможность продержаться долго, дольше, чем под силу простым людям. Пока остается надежда – это в буквальном смысле потеря, но еще не утрата.