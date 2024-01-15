В Давосе призывают к мирному урегулированию в Украине

Представители стран мира и бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе публично выражают поддержку Украины и обеспокоенность снижением внешней помощи, но в частных беседах настаивают на дипломатическом прекращении военных действий, пишет New York Times.

Издание отмечает, что тема войны в Украине заметна на кулуарных встречах в Давосе, но не является доминирующей. Отмечается, что как чиновники, так и представители бизнес-среды из разных стран Европы продвигают идею дипломатического урегулирования конфликта и даже говорят о том, что Киеву, возможно, «стоило бы вернуться к прямому диалогу с Москвой».

NYT обращает внимание на то, что целый ряд западных чиновников в частных беседах во время форума в Давосе выразили готовность «публично продвигать» идею о переходе мирному урегулированию ситуации Украине. Представители каких именно государств высказались подобным образом, издание не уточняет.