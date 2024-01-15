Неутешительный прогноз от Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с представителями общин, находящихся у границы с сектором Газа, заявил, что война может продлиться больше года. Об этом сообщает телекомпания «Кан».

Премьер Израиль сказал об этом в ходе дискуссии о возвращении домой жителей кибуцев и мошавов, находящихся вблизи границы с сектором Газа.

Главы местных советов заявили Нетаньяху, что большинство их жителей не желают возвращаться, пока продолжаются ракетные обстрелы. Они призвали отложить этот процесс до лета или нового учебного года. Предположительно премьер Израиля в это время и сказал, что к новому учебному году война может и не закончиться.