Икрам Нур, автор haqqin.az 09:04

Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по пакистанской провинции Белуджистан. Самое логичное, что мог сделать Иран в ответ на теракт в Кермане, – это оказать военное давление на Афганистан, где, по некоторым данным, был завербован как минимум один из террористов, участвовавших в нападении. Но Тегеран не ищет логичных и легких путей: сначала Иракский Курдистан, а теперь вот и Пакистан.

Как и в случае удара по Эрбилю, в этот раз Тегеран заявляет о том, что бил по «сборищу антииранских элементов», по главной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль». Группировка представляет из себя гремучую смесь откровенного криминала, поскольку контролирует наркотрафик и контрабанду на границе с Пакистаном – и сепаратизма, поскольку ее ядро составляют сунниты-белуджи. И с 2013 года «кошмарит» иранскую провинцию Систан-Белуджистан до такой степени, что чиновники, назначаемые туда Тегераном, а также сотрудники силовых структур получают там повышенные оклады – «за особые условия службы». Вот по ним КСИР и решил нанести удар. В результате которого, согласно заявлению пакистанского МИДа, «погибли двое невинных детей и три девочки получили ранения». Проще говоря, как и в истории с обстрелом Эрбиля, иранцы не стали заморачиваться тщательной разведкой объекта атаки, а просто ударили ракетой по району Кух-Сабз, Зеленая гора в Белуджистане, где возможно данных по этому поводу нет, находились активисты «Джейш аль-Адль». И – члены их семей. Что выглядит особо пикантно в свете многочисленных иранских обвинений в адрес США о том, что от американских ударов гибнут мирный граждане.

В выдержанном в весьма решительных тонах заявлении пакистанского МИДа, кстати, вполне справедливо указано на весьма примечательное обстоятельство, на «существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном». То есть – Тегеран вообще мог не наносить удар по пакистанской территории, а пойти официальным путем, сделав соответствующий запрос Исламабаду. Тем более, что взаимодействие в вопросах противодействия экстремистским группировкам белуджей, являющимся головной болью что для одной, что для другой стороны между Пакистаном и Ираном давно налажено и, главное, вполне эффективно работает. «Пакистан всегда говорил, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона, которая требует скоординированных действий», — отмечается в заявлении пакистанского МИДа. Иранцы же нанесли удар вопреки очевидному положению вещей, буквально на пустом месте спровоцировав как минимум дипломатический конфликт с Исламабадом. Который вполне справедливо оценил произошедшее как «неспровоцированное нарушение его воздушного пространства» и «нарушение суверенитета Пакистана».