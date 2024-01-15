Иран ударил ракетами по Пакистану. Мотив? третья мировая
Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по пакистанской провинции Белуджистан.
Самое логичное, что мог сделать Иран в ответ на теракт в Кермане, – это оказать военное давление на Афганистан, где, по некоторым данным, был завербован как минимум один из террористов, участвовавших в нападении. Но Тегеран не ищет логичных и легких путей: сначала Иракский Курдистан, а теперь вот и Пакистан.
Как и в случае удара по Эрбилю, в этот раз Тегеран заявляет о том, что бил по «сборищу антииранских элементов», по главной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль». Группировка представляет из себя гремучую смесь откровенного криминала, поскольку контролирует наркотрафик и контрабанду на границе с Пакистаном – и сепаратизма, поскольку ее ядро составляют сунниты-белуджи.
И с 2013 года «кошмарит» иранскую провинцию Систан-Белуджистан до такой степени, что чиновники, назначаемые туда Тегераном, а также сотрудники силовых структур получают там повышенные оклады – «за особые условия службы». Вот по ним КСИР и решил нанести удар. В результате которого, согласно заявлению пакистанского МИДа, «погибли двое невинных детей и три девочки получили ранения».
Проще говоря, как и в истории с обстрелом Эрбиля, иранцы не стали заморачиваться тщательной разведкой объекта атаки, а просто ударили ракетой по району Кух-Сабз, Зеленая гора в Белуджистане, где возможно данных по этому поводу нет, находились активисты «Джейш аль-Адль». И – члены их семей. Что выглядит особо пикантно в свете многочисленных иранских обвинений в адрес США о том, что от американских ударов гибнут мирный граждане.
В выдержанном в весьма решительных тонах заявлении пакистанского МИДа, кстати, вполне справедливо указано на весьма примечательное обстоятельство, на «существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном». То есть – Тегеран вообще мог не наносить удар по пакистанской территории, а пойти официальным путем, сделав соответствующий запрос Исламабаду.
Тем более, что взаимодействие в вопросах противодействия экстремистским группировкам белуджей, являющимся головной болью что для одной, что для другой стороны между Пакистаном и Ираном давно налажено и, главное, вполне эффективно работает. «Пакистан всегда говорил, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона, которая требует скоординированных действий», — отмечается в заявлении пакистанского МИДа.
Иранцы же нанесли удар вопреки очевидному положению вещей, буквально на пустом месте спровоцировав как минимум дипломатический конфликт с Исламабадом. Который вполне справедливо оценил произошедшее как «неспровоцированное нарушение его воздушного пространства» и «нарушение суверенитета Пакистана».
Давно известно и неоднократно говорилось о том, что уязвимость Ирана в сфере безопасности внутри страны в последние годы возросла, что политика национальной безопасности Тегерана несовершенна и требует значительного пересмотра. Ставка на иностранных прокси – от Сирии до Йемена – которые, по замыслу иранских властей должны были стать дальним рубежом отражения террористической угрозы Ирану – больше не работает.
Более того, чем с большим количеством противников схватываются иранские прокси извне – тем больше у Тегерана появляется врагов, которые хотели бы ему отомстить. А он мстит в ответ. Достаточно беспорядочно и необдуманно, порождая замкнутый круг.
Впрочем, в Тегеране-то считают, что действуют совершенно правильно, что именно так и надо поступать. Хотя бы для того, чтобы снизить накал упреков внутри страны в отношении того же КСИР, ответственного за внутреннюю безопасность. Поэтому удары по соседям - полностью в тренде происходящих в Иране закономерностей. Без отклонений.
Это стратегия ежа, свернувшегося в клубок и ощетинившегося ракетами. Возможно, на каком-то этапе это и сработает. Но на перспективу эта политика, к которой, похоже, склоняется Тегеран - откровенно проигрышная и только ухудшает положение Ирана в мире.