Цукерберга вызывают в суд

Суд высшей инстанции в штате Техас постановил, что глава корпорации Meta Марк Цукерберг должен будет дать показания по делу о возможных злоупотреблениях технологией распознавания лиц со стороны Facebook, принадлежащего компании.

Агентство Bloomberg поясняет, что Техас подал соответствующий иск в 2022 году. По версии истцов, Facebook вплоть до конца 2021 года использовал изображения лиц пользователей в коммерческих целях без их согласия.

Это не первый подобный иск, поданный против корпорации. В 2015 году группа жителей штата Иллинойс обратилась в суд с утверждением, что Meta собирает биометрические данные без согласия пользователей, что нарушало законы штата. В 2021 году стороны достигли договоренности о выплате компанией компенсации: каждый из истцов должен был получить от Facebook не менее $345. Всего компания обязалась выплатить $650 млн.