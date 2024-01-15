В Башкортостане неспокойно

Башкирского активиста Фаиля Алсынова, защищавшего шихан Куштау (один из уникальных древних холмов) от разработки, приговорили к четырем годам колонии общего режима. Он был осужден по делу о возбуждении ненависти из-за выступления на митинге против золотодобычи.

Перед объявлением приговора у здания Баймакского суда Башкортостана собрались сотни людей, поддерживающих Алсынова. Они скандировали: «Позор!» Произошло несколько стычек протестующих с силовиками. Как минимум у двух участников событий у суда травмы: у одного человека разбито лицо, у другого травмирована нога. Протестующие кидают в силовиков куски льда, полиция использует газ. Также на месте проблемы с подключением к Интернету.

Дело в отношении активиста было заведено в августе прошлого года, жалобу на него написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

15 января должен был состояться приговор в деле об экстремизме против активиста: следствие сочло, что Алсынов назвал мигрантов, работающих в золотых шахтах, «черным народом». Поддерживающие активиста граждане считают, что это неверный перевод.

Выступая на митинге, Алсынов говорил, что пока башкиры воюют в Украине, в Башкортостане отбирают их земли.

«Армяне уедут на свою родину, «кара халык» — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан». «Мы не сможем переселиться, у нас нет другого дома, наш дом тут!» — сказал Алсынов.

Активисту также вменяют как раз употребление выражения «кара халык», которое в буквальном переводе означает «черный народ», но в современных тюркских языках используется для обозначения простого народа.