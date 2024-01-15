Вооруженные палестинцы напали на христианскую святыню

Обитатели лагеря беженцев Балата совершили нападение на одну из особо почитаемых христианских святынь - монастырь Колодца св. Иакова в Шхеме (Jacob's Well Greek Orthodox Church), сообщил телеканал FoxNews.

Телеканал приводит слова Элиса Зарины (Elias Zarina), руководителя "Иерусалимской инициативы", который поясняет, что в последнее время участились нападения на христианские святыни, расположенные на территории ПА, однако администрация автономии старается этого не замечать.

По словам очевидцев, люди, совершившие нападения на монастырь, имели в распоряжении огнестрельное оружие, бутылки с зажигательной смесью, камни. Церкви св. Фотины Самаританки, в крипте которой находится колодец праотца Яакова (на арабском - Бир-Якуб), причинен серьезный ущерб. 80-летний настоятель отец Иустинос из Греческого православного патриархата получил травмы.