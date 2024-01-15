В Стамбуле почтят память журналиста-армянина

В Стамбуле пройдет мероприятие, посвященное памяти Гранта Динка, основателя и главного редактора издаваемой в Турции армянской газеты «Акос».

Мероприятие пройдет 19 января, в день убийства Динка, перед бывшим зданием редакции.

Грант Динк был убит 19 января 2007 года в Стамбуле во время вооруженного нападения у здания редакции. Виновным в убийстве признали некоего Огюна Самаста, которому на тот момент исполнилось 17 лет.