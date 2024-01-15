Генсек ООН о завершении кризиса в Газе

Кризис в секторе Газа должен завершиться решением о создании двух государств, при котором палестинцы и Израиль смогут превратить этот ужасающий кризис в возможность построить общее будущее. Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба ООН.

«Я думаю, мы все хотим, чтобы война в Украине закончилась, чтобы она закончилась в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Мы хотим, чтобы кризис в секторе Газа завершился мирным решением, решением о создании двух государств, при котором палестинцы и Израиль смогут превратить этот ужасающий кризис в возможность построить общее будущее», – подчеркнул генсек.