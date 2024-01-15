Адиль Гасымов, генеральный директор компании Push30, недавно дал интервью известному учебному центру MFaktor, который с 2017 года активно способствует развитию бизнеса в Узбекистане. MFaktor, известный своими тренингами, семинарами и консалтинговыми услугами, работает с более чем 100 местными компаниями и брендами, обучая свыше 14 000 сотрудников и учредителей компаний.

Push30, имеющий большой успех в Азербайджане, начал свою деятельность в столице Узбекистана, городе Ташкент, с 1 мая 2023 года.

Были заключены договоры с 120 ведущими спортивными центрами в Ташкенте, и в ближайшем будущем планируется установление партнерских связей с еще большим количеством центров, а также расширение деятельности в других странах.

В рамках интервью Адиль Гасымов поделился своим опытом управления Push30 и обсудил значимость спорта и здорового образа жизни для сотрудников. Он подчеркнул важность сотрудничества с фитнес-клубами: "Сотрудничество с фитнес-клубами является ключевым аспектом нашей корпоративной стратегии. Мы придаем большое значение поддержанию высочайшего уровня сервиса, регулярно организуя совместные встречи для обсуждения и решения текущих задач."

Генеральный директор Push30 также отметил, что предоставление сотрудникам абонементов в фитнес-клубы по доступной цене является инвестицией в их здоровье и продуктивность.

Кроме того, он подчеркнул значение построения долгосрочных отношений с партнерами, заявив: "Строительство крепких, здоровых и долгосрочных отношений с нашими партнерами является фундаментальным принципом нашего бизнеса. Мы стремимся не только к сотрудничеству, но и к синергии с нашими партнерами, привлекая корпоративных клиентов и создавая взаимовыгодные возможности для всех участников рынка."

В своем интервью Адиль Гасымов также упомянул, что компания активно поддерживает стартапы в Азербайджане и готова расширить эту поддержку в Узбекистане. Он выразил восхищение гостеприимством Узбекистана, отмечая сходства между узбекской и азербайджанской культурами: "Узбекистан занимает особое место в истории нашей компании, ведь это первая страна, за пределами нашего родного государства, где мы начали международное расширение. Я постоянно нахожусь в восторге от невероятного гостеприимства и теплоты этой земли, находя поразительные сходства с культурой Азербайджана. Каждый мой визит сюда окутан ощущением домашнего уюта и принадлежности, что делает наше присутствие здесь особенно ценным и значимым".

Это интервью подчеркивает важность корпоративного здоровья и благополучия в современном мире бизнеса, а также роль компаний в поддержке и развитии стартап-экосистемы.

Premium sifatdagi sportzallar, hamyonbop narxlarda || MFaktor || Tijoriy ko'rsatuv - YouTube