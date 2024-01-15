Президент Польши: Война в Украине не закончится, пока…

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой на форуме в Давосе. Президенты обсудили дальнейшую военную помощь Украине и скоординировали позиции в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.

Сообщается, что Анджей Дуда назвал совершенно понятным отказ Украины уступить России территорию в рамках возможных мирных переговоров.

Дуда вновь заявил о поддержке Владимира Зеленского на фоне затянувшихся переговоров по формуле мира, в которых Россия не участвует.

Он высоко оценил непоколебимую позицию Киева и заявил, что конфликт закончится только при полном отступлении Москвы.

«Они напали на независимую суверенную страну, поэтому я не удивлен, что президент Владимир Зеленский и те, кто с ним работает, четко заявляют об окончании войны… Война закончится, когда мы вытесним русских со всех оккупированных территорий. Для меня это очевидно», - сказал Дуда.