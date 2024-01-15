TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Баку

В подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях продолжается лечение 13 человек, пострадавших в результате взрыва в цехе на улице А.Кунанбаева в Баку. Об этом сообщили в TƏBİB.

Из девяти человек, которые проходят лечение в ожоговом центре при Медицинском центре Нариманова, состояние троих остается стабильным, шестерых - средней степени тяжести, а три человека выписаны.

В отделениях Клинического медицинского центра продолжается лечение четырех человек. Состояние одного из них оценивается как стабильно-тяжелое, остальных - средней степени тяжести.