Учитывая, что 2024 год объявлен президентом Ильхамом Алиевым «Годом солидарности во имя зеленого мира», в Азербайджанском государственном экономическом университете этот год объявлен «Годом зеленого UNEC».

В целях обсуждения Плана мероприятий, предусмотренных для осуществления в рамках «Года зеленого UNEC», ректор UNEC профессор Адалат Мурадов встретился с руководителями соответствующих структур и студенческих организаций. После обсуждений и внесения новых предложений был одобрен План мероприятий, включающий 6 целей и около 30 различных мероприятий и проектов. Также «Зеленый логотип UNEC» был признан символом «Зеленого года UNEC».