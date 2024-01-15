Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 12:02

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, казалось бы, полностью отвернувшийся от России и всего, что с ней связано, в конце прошлого года неожиданно всплыл на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обосновав очередную «смену парадигмы» тем, что экономика — это вам, мол, не политика. На самом деле, причина куда более прозаична – с 2024 года к Армении перешла эстафета председательства в органах ЕАЭС. А отказаться от пусть временного, но все-таки лидерства в крупной международной структуре, тем более способного принести Армении реальные дивиденды, Пашинян, естественно, не мог и не стал.

А потому накануне саммита он направил лидерам Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана, а также главам стран-наблюдателей в лице Молдовы, Кубы и Узбекистана обращение, в котором обозначил важность пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия. В нем, в частности, говорится, что для достижения желаемых результатов принципиально важным является укрепление доверия внутри ЕАЭС. Более чем странное заявление, исходящее от политика, который окончательно утратил доверие у руководителей стран СНГ, ОДКБ, являющихся одновременно членами ЕАЭС. Еще большее недоумение вызывают призывы Пашиняна совершенствовать таможенное регулирование, минимизировать меры таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых по территории государств ЕАЭС, а также внедрять и развивать единую систему таможенного транзита. Интересно, а премьер-министр Пашинян представляет себе значимость таможенной территории его страны для других членов ЕАЭС, ни один из которых не имеет с Арменией общих границ, а кроме России – и достойного упоминания товарооборота?

Впрочем, соображения такого рода Пашиняна не смущают. Более того, он открыто декларирует, что в период председательства приоритетом для Армении станет формирование общих рынков электроэнергии и энергоресурсов внутри ЕАЭС. «Одним из приоритетных направлений является обеспечение энергетической безопасности, - подчеркнул Пашинян. - Ускоренное формирование общих рынков электроэнергии и энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должно стать одной из основ для обеспечения равных условий экономической деятельности для всех государств-членов ЕАЭС». Но и тут Пашинян предпочитает не вдаваться в детали и обходит стороной ответ на вопрос, а что конкретно для «ускоренного формирования общих рынков электроэнергии и энергоресурсов» может предложить членам ЕАЭС сама Армения? Ведь эти страны, в основном, не только обеспечили свою энергобезопасность, но и являются крупными экспортерами энергоресурсов. Неужели Пашинян в самом деле считает, что ему позволят на халяву присосаться к этим экспортным коммуникациям? Еще одним приоритетом глава армянского Кабинета министров назвал обеспечение продовольственной безопасности. Мол, стабильный доступ населения к качественной и безопасной продовольственной продукции является важной составляющей устойчивого экономического и социального развития государств-членов ЕАЭС. Поэтому Пашинян считает необходимым продолжить работу по разработке более структурированной и предметной повестки, которая будет основываться на принципе приоритетных поставок продовольствия в условиях потенциальных кризисов. Но и тут вместо информации о том, какими именно видами продовольствия Армения сможет обеспечить своих партнеров по ЕАЭС, следует многозначительное молчание. В перечне приоритетов экономического взаимодействия Никол Пашинян и его правительство видят также транспортно-логистическую сферу. Армянский лидер призвал коллег по ЕАЭС к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры, совершенствованию таможенных процедур и созданию эффективных логистических цепочек, которые будут способствовать ускорению обмена товарами и услугами, сокращению времени доставки, снижению затрат и издержек, а также повышению доступности рынков.