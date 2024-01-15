Глядя в лицо, говорить одно, думать другое, делать противоположное наш комментарий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, казалось бы, полностью отвернувшийся от России и всего, что с ней связано, в конце прошлого года неожиданно всплыл на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обосновав очередную «смену парадигмы» тем, что экономика — это вам, мол, не политика.
На самом деле, причина куда более прозаична – с 2024 года к Армении перешла эстафета председательства в органах ЕАЭС. А отказаться от пусть временного, но все-таки лидерства в крупной международной структуре, тем более способного принести Армении реальные дивиденды, Пашинян, естественно, не мог и не стал.
А потому накануне саммита он направил лидерам Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана, а также главам стран-наблюдателей в лице Молдовы, Кубы и Узбекистана обращение, в котором обозначил важность пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия.
В нем, в частности, говорится, что для достижения желаемых результатов принципиально важным является укрепление доверия внутри ЕАЭС. Более чем странное заявление, исходящее от политика, который окончательно утратил доверие у руководителей стран СНГ, ОДКБ, являющихся одновременно членами ЕАЭС.
Еще большее недоумение вызывают призывы Пашиняна совершенствовать таможенное регулирование, минимизировать меры таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых по территории государств ЕАЭС, а также внедрять и развивать единую систему таможенного транзита.
Интересно, а премьер-министр Пашинян представляет себе значимость таможенной территории его страны для других членов ЕАЭС, ни один из которых не имеет с Арменией общих границ, а кроме России – и достойного упоминания товарооборота?
Впрочем, соображения такого рода Пашиняна не смущают. Более того, он открыто декларирует, что в период председательства приоритетом для Армении станет формирование общих рынков электроэнергии и энергоресурсов внутри ЕАЭС.
«Одним из приоритетных направлений является обеспечение энергетической безопасности, - подчеркнул Пашинян. - Ускоренное формирование общих рынков электроэнергии и энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должно стать одной из основ для обеспечения равных условий экономической деятельности для всех государств-членов ЕАЭС».
Но и тут Пашинян предпочитает не вдаваться в детали и обходит стороной ответ на вопрос, а что конкретно для «ускоренного формирования общих рынков электроэнергии и энергоресурсов» может предложить членам ЕАЭС сама Армения? Ведь эти страны, в основном, не только обеспечили свою энергобезопасность, но и являются крупными экспортерами энергоресурсов. Неужели Пашинян в самом деле считает, что ему позволят на халяву присосаться к этим экспортным коммуникациям?
Еще одним приоритетом глава армянского Кабинета министров назвал обеспечение продовольственной безопасности. Мол, стабильный доступ населения к качественной и безопасной продовольственной продукции является важной составляющей устойчивого экономического и социального развития государств-членов ЕАЭС. Поэтому Пашинян считает необходимым продолжить работу по разработке более структурированной и предметной повестки, которая будет основываться на принципе приоритетных поставок продовольствия в условиях потенциальных кризисов.
Но и тут вместо информации о том, какими именно видами продовольствия Армения сможет обеспечить своих партнеров по ЕАЭС, следует многозначительное молчание.
В перечне приоритетов экономического взаимодействия Никол Пашинян и его правительство видят также транспортно-логистическую сферу. Армянский лидер призвал коллег по ЕАЭС к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры, совершенствованию таможенных процедур и созданию эффективных логистических цепочек, которые будут способствовать ускорению обмена товарами и услугами, сокращению времени доставки, снижению затрат и издержек, а также повышению доступности рынков.
Вот только почему, понимая все тонкости транспортно-логистической сферы, Пашинян продолжает игнорировать предложения Азербайджана по открытию всех транспортных коммуникаций, из-за чего, собственно, Армения уже который год прозябает в изматывающей блокаде? Ведь те же лидеры ЕАЭС, к которым обращается Никол Пашинян, давно работают с Баку в сфере дальнейшего развития этих же коммуникаций, а к самой Армении не могут подступиться, поскольку она сама себя заблокировала территорией Азербайджана.
Ну, и последний тезис в обращении Пашиняна, в котором он обозначил важность пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия, объяснив лидерам стран ЕАЭС, что этого требует «текущая нестабильность мировой экономики». Пашинян призвал партнеров приложить максимум усилий для обеспечения полноценного функционирования ЕАЭС в интересах граждан и бизнеса.
«Только путем сопряжения усилий государства-члены ЕАЭС смогут создать еще более устойчивую модель экономического сотрудничества для будущих поколений без привязки к политическим или геополитическим сдвигам», – настаивает Пашинян.
Абсолютно правильные слова, но только не в устах политического деятеля, чья поверхностная изворотливость и способность, глядя в лицо, говорить одно, думать другое, а делать при этом совершенно противоположное, известна всем, в том числе и лидерам государств ЕАЭС. Точно так же, как и стремление армянского премьера, воспользовавшись председательством в ЕАЭС, урвать у этой организации побольше дивидендов, но при этом ничего в общий котел не отдать.
Имея в лице Армении такого «партнера», страны ЕАЭС должны не об экономических выгодах думать, а тешить себя надеждой, что Армения пока не собирается окончательно разрушать изнутри механизмы ЕАЭС.
Ну а дальше видно будет…