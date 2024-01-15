О чем сегодня расскажет Минздрав?
Сегодня на официальной странице Минздрава в Instagram в прямом эфире будут рассказывать о цифровых рецептах.
Как сообщает haqqin.az, гостья прямого эфира – Кабутер Мовсумлу, руководитель издательского отдела «Электронные медицинские стандарты и классификации» Центра информатизации здравоохранения.
Во время прямого эфира можно задать интересующие вопросы в разделе комментариев, или же адресовать их специалисту в прямом эфире.
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