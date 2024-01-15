О чем сегодня расскажет Минздрав?

Сегодня на официальной странице Минздрава в Instagram в прямом эфире будут рассказывать о цифровых рецептах.

Как сообщает haqqin.az, гостья прямого эфира – Кабутер Мовсумлу, руководитель издательского отдела «Электронные медицинские стандарты и классификации» Центра информатизации здравоохранения.

Во время прямого эфира можно задать интересующие вопросы в разделе комментариев, или же адресовать их специалисту в прямом эфире.