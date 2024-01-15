«Кинжал» России не поможет

Китайские аналитики все чаще критикуют российские ракеты «Кинжал», заявляя, что они «вряд ли окажут существенное влияние» в бою с западным вооружением. Об этом пишет Business Insider.

«В прошлом году китайские оборонные журналы с большим интересом писали о российском «Кинжале», анализируя его эффективность в борьбе с предоставленными США системами Patriot и в войне в целом. На это есть веская причина: появление «Кинжала» в Украине - это первая возможность Пекина увидеть, как такое современное оружие ведет себя в бою с западной техникой», - отмечается в публикации.

Как пишет издание, Китай надеется, что его собственная гиперзвуковая ракета «Дунфэн» (Dongfeng) изменит правила игры в плане способности уничтожать американские авианосцы. Однако провальные пуски Россией «Кинжалов» по Украине уверенности в этом не добавляют: китайские аналитики пришли к выводу, что «Кинжал» вовсе «не та звезда, какой его изображает Москва».

«Хотя Россия называет «Кинжал» гиперзвуковой ракетой, аналитики из других стран в целом полагают, что на самом деле он является воздушной версией тактической баллистической ракеты ближнего радиуса действия «Искандер», - утверждают аналитики.

Директор по взаимодействию с Азией американского аналитического центра Defense Priorities Лайл Гольдштейн отметил, что Китай «чрезвычайно внимательно наблюдает за войной» в Украине и, в частности, отслеживает то, как себя показывает «Кинжал». По его словам, опубликованные мнения китайских аналитиков являются лишь намеком на истинный масштаб анализа Пекина, и уроками, которые он извлекает для потенциальной войны с США.