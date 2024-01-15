Трамп считает, что в США «правят дураки»

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США в настоящее время управляют дураки. Резкое заявление политик сделал во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

«Нами управляют дураки», — сказал бизнесмен. По его мнению, Джо Байден является «самым коррумпированным президентом в истории» страны и самым некомпетентным лидером, «которого только можно встретить».

«С ним мы можем быть втянуты в Третью мировую войну», — в очередной раз предупредил Трамп, говоря о политике Байдена и его администрации.