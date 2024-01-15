Депутат посчитал, сколько бакинцы проводят в пробках

В Баку люди ежедневно стоят в пробках. Об этом заявил депутат Ильтизам Юсифов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Если проводить утром в пробках 10-15 минут и столько же после работы, это составит примерно 7,6 дня в году. К примеру, в Стамбуле и Москве этот показатель чуть больше 5. В нашей стране средний возраст мужчин составляет порядка 73 лет. Следовательно, житель Баку, достигший 73-летнего возраста, в среднем тратит 1,5 года своей жизни в дорожных пробках. Это весьма серьезная цифра", - подчеркнул парламентарий.