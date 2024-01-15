Президент Венгрии: Россия не победит

Президент Венгрии Каталин Новак в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Россия не сможет одержать победу в Украине.

Президент Венгрии подчеркнула важность мира в Европе и добавила, что ее страна поддерживает Украину.

«Россия не должна победить в этой войне, этого нельзя допустить. В конечном итоге в регионе должен быть установлен мир. Украина представила «формулу мира», и мы поддерживаем ее, наша цель - достичь мира», - заявила президент Венгрии.