О погоде на завтра

18 января в Баку и на Апшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный северный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла, днем 6-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых западных районах переменные осадки, прогнозируется снег, временами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Ночью и утром в горных районах дороги могут обледенеть.