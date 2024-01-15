Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи, находящейся с рабочим визитом в Азербайджане.

Министр заявил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, равно как и сотрудничество в других областях, развивается. Он также отметил неоценимую роль дружеских отношений глав двух государств в достижении высокого уровня двустороннего сотрудничества.

Дж.С.Тюфекчи, в свою очередь, указал на важность расширения двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

На встрече, в которой также принимали участие посол Турецкой Республики в Азербайджане Джахит Багчи и руководство компаний оборонной промышленности Турции, была отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения. Было обсуждено дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также вопросы региональной безопасности.