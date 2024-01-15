Делегация Минобороны Турции в Баку фото
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи, находящейся с рабочим визитом в Азербайджане.
Согласно сообщению оборонного ведомства, Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть делегацию Турции в Азербайджане. Стороны почтили память военнослужащих обеих армий, погибших в ходе боевых операций.
Министр заявил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, равно как и сотрудничество в других областях, развивается. Он также отметил неоценимую роль дружеских отношений глав двух государств в достижении высокого уровня двустороннего сотрудничества.
Дж.С.Тюфекчи, в свою очередь, указал на важность расширения двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.
На встрече, в которой также принимали участие посол Турецкой Республики в Азербайджане Джахит Багчи и руководство компаний оборонной промышленности Турции, была отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения. Было обсуждено дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также вопросы региональной безопасности.