Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:42

Haqqin.az предсказал победу Дональда Трампа на кокусах в штате Айова. Это было сделать нетрудно. Однако его отрыв от соперников превзошел все ожидания – экс-президент получил 51 процент голосов жителей штата, на втором месте оказался Рон Десантис с 21,2 процентами, и на третьем Никки Хели, которая набрала 19,1 процента. До этого ей прочили второе место, и слабый результат Хейли разочаровал республиканцев — антитрампистов. Казалось бы, Дональду Трампу трубить о своей большой победе в самом начале праймериз еще рано. Айова — небольшой штат, который дает лишь 40 из 1215 делегатов от республиканской партии, которые нужны для провозглашения на конвенте триумфатора праймериз и номинанта на президентских выборах. Начиная с 2000 года ни один победитель на кокусах в Айове не получил номинацию и не стал президентом США. В 2016 году в этом штате Трамп, выигравший президентские выборы, проиграл сенатору Тэду Крусу от Техаса.

Однако, возможно, в этом году результаты кокусов в Айове будут важнее для всей избирательной кампании, чем прежде. Огромная тень Трампа накрыла его двух оставшихся соперников с головой. Разрыв в 30 процентов резко ослабляет шансы, в частности, для Хейли на праймериз в штате Нью-Гемпшир (они пройдут 23 января), которые она вплоть до последнего времени рассчитывала выиграть за счет голосов умеренных республиканцев и независимых избирателей. Однако теперь Трамп опережает ее в этом штате с преимуществом в 7 процентов, и, скорее всего, Хейли не удастся переломить эту негативную для нее тенденцию. Республиканцы рассчитывают на легкую победу и в следующих двух штатах — Неваде и Южной Каролине. Хейли дважды избиралась губернатором Южной Каролины, однако, и там позиции Трампа прочнее, чем у нее. Эксперты говорят: не спешите, господа либеральные журналисты с выводами. В 2020 году Джо Байден был лишь четвертым в Айове, пятым в Нью-Гемпшире, вторым в Неваде, но потом он легко выиграл Южную Каролину и, как известно, стал кандидатом от Демократической партии и победил на президентских выборах.

Однако в этом году складывается весьма своеобразная аура на праймериз для фронтраннера Дональда Трампа. Похоже, что 4 судебных дела, которые возбуждены против него, и в общей сложности 91 статью обвинений по самым разным поводам он сумел превратить в свой предвыборный капитал. Некая зловещая магия, которую страна никогда прежде не переживала: 6 из 10 избирателей Айовы, участников кокусов на вопрос: «Считаете ли вы, что Трамп достоин стать президентом, даже если его осудят?» ответили: «Да!» И если Трамп с аналогичным результатом победит и в Нью-Гемпшире, то он станет первым кандидатом от партии, оспаривающей власть, кто возьмет сразу два первых штата. И еще недавно задававшийся в СМИ вопрос: «Кто и что сможет остановить Трампа?» начинает звучать все глуше, будто он теперь раздается из подводной лодки. Безжалостный вердикт поставила колумнистка The Washington Post Кэран Тумулти: «Коронация Трампа уже началась». Тень Трампа между тем накрывает не только соперников по выборам. Его призрак уже заметен на международных форумах. В частности, Трамп стал «гостем» безо всякого личного присутствия на только что открывшемся Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впервые этот джентльмен появился в Давосе в 2016 году, во время тогдашней избирательной кампании. И там сразу же ошеломил мировую элиту обещаниями порубить до основания все нормы свободной торговли в угоду американским рабочим (разве что бензопилы у него тогда не было, как у аргентинского президента Хавьера Милея).

В 2018 году Трамп тоже прибыл в Давос, став первым за 18 лет действующим президентом США, посетившим форум. Тогда элита еще больше присела, когда он в колыбели мировой глобализации ознакомил ее со своим антиглобалистским манифестом America First. Чего сейчас ждать ведущим policymakers мира, собравшимся в заснеженных швейцарских горах? Ничего для них хорошего. «Если мы извлечем уроки из прошлого, если посмотрим на результаты его предыдущего четырехлетнего правления, то совершенно точно обнаружим перед собой угрозу», - говорит в интервью французскому телеканалу Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка. Угроза, по мнению Лагард, касается торговых тарифов, приверженности НАТО, борьбы с глобальными изменениями климата - вопросов, в которых Трамп занял беспрецедентно деструктивную позицию.

В 2020 году Трамп в частном порядке предупредил европейских союзников, что США не придут им на помощь, если они станут жертвой агрессии. «Вы должны понять, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придет вам на помощь и никогда не поддержим вас», - заявил тогда Трамп Комиссару Евросоюза Тьерри Бретону. Сейчас отсутствие приверженности Трампа НАТО вызывает у европейцев особую тревогу в связи с войной России против Украины. Как сказал чешский президент Петр Павел, российский лидер Владимир Путин полностью исключил возможность каких бы то ни было переговоров по Украине до президентских выборов в США. Павел заявил в интервью чешскому телевидению, что «Путин может попытаться начать переговоры с Трампом, не принимая во внимание, что думает и чего хочет Украина или другие страны Европы». Бывшие члены администрации Трампа признаются, что общая обеспокоенность Давоса в том, что второй срок Трампа сильно помешает европейцам, вполне оправданна. А такой сторонник Трампа, как американский сенатор Джеймс Вэнс из Огайо, открыто пугает участников форума в Давосе. «Глобальная элита должна бояться его», - говорит он.