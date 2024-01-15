Россия о вооружении Косово
Москва решительно осуждает планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin, это подрывает переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы решительно обсуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры», - сказала Захарова в ходе брифинга.
«Демонстрируемые Вашингтоном и его союзниками безответственность, пренебрежение нормами международного права, положениями резолюции 1244 Совета Безопасности ООН подрывают переговорный процесс по проблеме Косово и повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в самом балканском регионе», - добавила она.