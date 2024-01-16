Захарова о русофобии

Заявления польского руководства о готовности разместить дополнительные военные подразделения Германии на территории страны являются элементом глобального русофобского курса, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это очередной антироссийский элемент глобального русофобского курса стран НАТО и конкретно этой страны", - сказала она на брифинге.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что Варшава не против размещения германских войск на своей территории.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что прибалтийские страны намерены окончательно решить "русский вопрос" посредством массовой депортации русскоязычных жителей.

"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку массовой депортации русскоязычных жителей. Они рассчитывают, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную для XXI века проблему массового безгражданства на своих территориях", - отметила дипломат.