Израиль заявил о гибели двух заложников

В Израиле объявили о гибели двух мужчин, находившихся в плену палестинских боевиков ХАМАС, пишет газета Times of Israel.

«Кибуц Беэри во вторник объявил о том, что заложники Йосси Шараби и Итэй Свирски были убиты в плену у ХАМАС в Газе», - говорится в публикации.

Кибуц призвал ХАМАС вернуть тела убитых и освободить оставшихся заложников.

Шараби и Свирски были в числе более чем 240 заложников, которых палестинское движение захватило 7 октября, когда его вооруженные бойцы вторглись в южные районы Израиля. Жертвами нападения стали более 1 200 человек, большинство из которых являются мирными жителями.

С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные войска окружили город Газа, а сектор фактически разделили на южную и северную части.

В ноябре стороны объявляли перемирие для обмена заложников и арестованных палестинцев. Впоследствии власти Израиля заявили, что у ХАМАС остаются 126 граждан страны и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.