Российский самолет сломался в воздухе

Как сообщают российские СМИ, в понедельник при попытке вылететь из аэропорта Якутска с аварийным инцидентом столкнулся борт авиакомпании «Якутия». У самолета Boeing 737-800 при разбеге для взлета разрушились шина колеса и элементы левого шасси.

На взлетно-посадочной полосе якутского аэропорта обнаружили многочисленные фрагменты пневматического оборудования шасси, которые повредили нижнюю панель правого полукрыла, хвостовую секцию внутреннего закрылка и трубку подачи гидравлической жидкости.

Самолет благополучно сел во Внуково, однако от дальнейших рейсов борт отстранили. Случай «Якутии», флот которой насчитывает шесть лайнеров Boeing, четыре Bombardier и пять «Суперджетов», стал как минимум седьмым с начала года инцидентом, когда самолеты российских перевозчиков попадали в аварийные ситуации во время рейса.

15 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что самолет авиакомпании «Ямал», направлявшийся в Салехард из Горно-Алтайска, совершил вынужденную посадку в Толмачево из-за неисправности. Ближе к вечеру «Уральские авиалинии» дважды попытались выполнить рейс в Сочи из Екатеринбурга на неисправном Airbus А321, но в последний момент полеты отменяли. Оба раза при разгоне по полосе первый двигатель не выходил во взлетный режим и работал на нестабильных оборотах. Теперь перевозчику может грозить проверка Госавианадзора.

12 января сразу три аварийные ситуации произошли на рейсах «Победы». Сигнал тревоги прозвучал в аэропорту Чебоксар — после приземления пилоты прилетевшего из Москвы рейса доложили о возгорании основной стойки шасси. Тем же вечером, пролетая над Омской областью, об отказе правой бортовой инерционной системы сообщил экипаж рейса Москва — Барнаул. Смолет сел на аэродроме Новосибирска. Третий инцидент произошел на рейсе «Победы» Москва - Уфа. Над Чувашией пилоты доложили о запахе горелой проводки в туалете. Борт приземлился в Уфе.

За январь-ноябрь прошлого года, по данным Росавиации, в России произошли 670 серьезных авиаинцидентов, из которых 400, или 60% были связаны с отказом авиатехники. Проблемы очевидны: перевозчики не могут легально закупать оригинальные запчасти. А авиавласти разрешают использовать детали дольше, чем позволяют нормы безопасности, что и приводит к авариям, указывает Андрей Патраков, глава RunAvia - компании, специализирующейся на безопасности полетов.