«Пакистанские приключения» обернулись тюрьмой

В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершилось уголовное дело 40-летнего жителя Шекинского района Рамина Мамедова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.

«Карьеру боевика», по данным следствия, Мамедов начал в апреле 2011 года, отправившись в иранский Мешхед. Оттуда он поехал в пакистанский город Мираншах и вошел в вооруженную группировку, состоящую из нескольких десятков граждан Турции. Став членом сообщества «Абдулгахар Джамаат», Мамедов получил оружие и примерно 10 месяцев охранял некие объекты.

В суде мужчина оправдывался тем, что в боевых действиях не участвовал и полностью раскаялся в своих действиях. Его приговорили к 6 месяцам лишения свободы. К слову, приговор был вынесен со ссылкой на пакистанское законодательство, где максимальный срок заключения за подобные преступления не превышает полгода.