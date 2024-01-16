В Казахстане взбунтовались из-за скандального заявления Канделаки
Российская телеведущая, пропагандистка и генпродюсер канала ТНТ Тина Канделаки заявила о «притеснении» русского языка в Казахстане. Об этом пишут казахстанские СМИ.
В частности, Канделаки заявила, что в Казахстане «вытесняют» русский язык на государственном уровне. Пропагандистке не понравилось переименование железнодорожных станций в Казахстане. Поводом для ее критики стал проект, представленный на портале «Открытые НПА», по замене русских названий некоторых ж/д станций на казахский язык: «Уральск» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен» и т.д.
Канделаки считает, что «в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».
На это скандальное высказывание Канделаки уже отреагировали депутаты Казахстана, а также журналистка и телеведущая Динара Сатжан.
Сатжан напомнила Канделаки, что Казахстан «независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут»! И давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть».
Журналистка указала, что «Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы советской власти». Она обратила внимание российской пропагандистки, что «русский является в нашей стране официальным языком межнационального общения, а казахский – государственным. И это закреплено в нашей Конституции».
Депутат Мажилиса Казахстана Константин Авершин заявил, что не знает, кто такая Тина Канделаки, и о содержании ее высказываний не в курсе: «…Я считаю, что мы свой суверенитет заслужили, мы независимое государство и мы вправе делать то, что считаем нужным у себя на территории. Если бы высказался какой-то авторитетный человек, можно было бы комментировать это».
Депутат Максат Толыкбай отметил, что сейчас свыше 70% населения Казахстана – этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны: «У нас должен быть единый язык. Мы идем к этому. В первую очередь, должно ставиться обязательство перед госслужащими, потому что у нас свыше 70% населения – казахи. Мы ни на кого не оказываем давление. Просто пришло время ставить вопрос об оставлении в Конституции лишь госязыка. Мы сейчас точные сроки сказать не можем, но вопрос о языке мы поднимем».
Депутат Ирина Смирнова заявила, имеет ли какое-то отношение к Казахстану Канделаки: «Она здесь была? На самом деле никто ничего не вытесняет. Я работаю в парламенте, абсолютно пользуюсь переводами с русского на казахский и обратно. Никто меня не выгоняет, ничего не говорит по поводу того, на каком языке мне говорить. У нас русский язык определен как язык межнационального общения, казахский – государственный язык. Мы не единственная страна, в которой используют несколько языков, и это всех устраивает. Я не чувствую никакого ущемления».