В Казахстане взбунтовались из-за скандального заявления Канделаки

В частности, Канделаки заявила, что в Казахстане «вытесняют» русский язык на государственном уровне. Пропагандистке не понравилось переименование железнодорожных станций в Казахстане. Поводом для ее критики стал проект, представленный на портале «Открытые НПА», по замене русских названий некоторых ж/д станций на казахский язык: «Уральск» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен» и т.д.

Сатжан напомнила Канделаки, что Казахстан «независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут»! И давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть».

Канделаки считает, что «в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».

Журналистка указала, что «Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы советской власти». Она обратила внимание российской пропагандистки, что «русский является в нашей стране официальным языком межнационального общения, а казахский – государственным. И это закреплено в нашей Конституции».

Депутат Мажилиса Казахстана Константин Авершин заявил, что не знает, кто такая Тина Канделаки, и о содержании ее высказываний не в курсе: «…Я считаю, что мы свой суверенитет заслужили, мы независимое государство и мы вправе делать то, что считаем нужным у себя на территории. Если бы высказался какой-то авторитетный человек, можно было бы комментировать это».

Депутат Максат Толыкбай отметил, что сейчас свыше 70% населения Казахстана – этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны: «У нас должен быть единый язык. Мы идем к этому. В первую очередь, должно ставиться обязательство перед госслужащими, потому что у нас свыше 70% населения – казахи. Мы ни на кого не оказываем давление. Просто пришло время ставить вопрос об оставлении в Конституции лишь госязыка. Мы сейчас точные сроки сказать не можем, но вопрос о языке мы поднимем».

Депутат Ирина Смирнова заявила, имеет ли какое-то отношение к Казахстану Канделаки: «Она здесь была? На самом деле никто ничего не вытесняет. Я работаю в парламенте, абсолютно пользуюсь переводами с русского на казахский и обратно. Никто меня не выгоняет, ничего не говорит по поводу того, на каком языке мне говорить. У нас русский язык определен как язык межнационального общения, казахский – государственный язык. Мы не единственная страна, в которой используют несколько языков, и это всех устраивает. Я не чувствую никакого ущемления».